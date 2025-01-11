Авиакатастрофа в Южной Корее: 'черные ящики' не записали аварию

Расследование аварии будет продолжаться с помощью других доступных данных, несмотря на недоступность ключевой информации с самописцев.

Катастрофа пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, произошедшая 29 декабря в Южной Корее, остается предметом активного расследования. Впрочем, многие аспекты инцидента остаются тайной, пишет CNN.

Трагедия, унесшая жизни 179 человек, стала самой смертоносной авиакатастрофой в стране с 1997 года. Несмотря на значительный объем собранных доказательств, из-за повреждения бортовых самописцев, которые перестали записывать данные за четыре минуты до аварии, важные детали до сих пор не раскрыты.

Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что оба самописца - CVR (регистратор голоса в кабине) и FDR (регистратор полетных данных) - перестали функционировать до момента катастрофы.

Видео дня

CVR был предварительно проанализирован на месте, а для дальнейшей проверки отправлен в Соединенные Штаты.

FDR получил значительные повреждения и остался без разъема. Его также направили в Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) для анализа.

Министерство заявило, что расследование аварии будет продолжаться с помощью других доступных данных, несмотря на недоступность ключевой информации с самописцев.

На момент аварии самолет совершал посадку на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Муан. Видеозаписи свидетельствуют об отсутствии видимого шасси в момент посадки. Незадолго до катастрофы пилот сообщил о "столкновении с птицами" и планировал "уход на второй круг". Диспетчерская башня предупредила о наличии птиц в зоне аэропорта.

Кроме этого, эксперты обратили внимание на бетонную набережную, расположенную вблизи взлетно-посадочной полосы. Эта конструкция могла стать дополнительным фактором в катастрофе, поскольку ее расположение вызывает вопросы по соблюдению стандартов безопасности.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в аэропорту Муан разбился Boeing 73, который прибыл из Бангкока. На борту находился 181 человек, выжить удалось лишь двум.

Воздушное судно сошло со взлетно-посадочной полосы и взорвалось после столкновения с бетонной стеной. Известно, что оно приземлилось с убранным шасси.

Одной из версий авиакатастрофы считают столкновение с птицей. В то же время некоторые эксперты отмечают, что, судя по видео, большинство тормозных систем самолета не были активированы.

Вас также могут заинтересовать новости: