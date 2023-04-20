Представители Будапешта снова попали в скандал.

Правящая партия Венгрии "Фидес" организовала мероприятие "Мир и безопасность", на котором была использована карта "Великой Венгрии". На ее фоне выступали различные спикеры, в том числе и глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

На этой карте изображены территории Венгрии согласно условиям к периоду вступления в силу Трианонского мирного договора. В том числе в состав кроме венгерских земель входят еще и современные украинские, австрийские, словацкие, хорватские, румынские и сербские территории.

Негативно на эту карту отреагировал евродепутат от Румынии Влад Георге. Он выразил свое недовольство действиями Будапешта.

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"Венгрия - страна-член ЕС - подрывает суверенитет Румынии, другой страны-члена ЕС... это отвратительно и возмутительно", - написал Георге в Twitter.

Отметим, что это не первый раз представители венгерского руководства попадают в такие ситуации. Уже неоднократно популяризация карты "Великой Венгрии" вызывала конфликты с соседями Будапешта. В частности в ноябре прошлого года премьер-министр Виктор Орбан появился на футбольном матче в шарфе с изображением этой карты.

Скандалы, к которым причастна Венгрия: что известно из актуального

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сделал странное заявление относительно войны в Украине. Он призвал прекратить огонь и привел пример истории Венгрии о разделе страны не за линией фронта на момент остановки войны.

Тот же Сийярто 11 апреля приехал в Москву договариваться о газе и нефти. Впоследствии стало известно, что стороны подписали новые энергетические соглашения.

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