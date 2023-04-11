Глава венгерского МИД утверждает, что доступ к российским энергоносителям является решающим для безопасности Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время визита в Москву объявил о новых соглашениях по обеспечению постоянного доступа страны к российским энергоресурсам.

Как пишет The Guardian, Сиярто встретился с вице-премьером России по вопросам энергетики Александром Новаком и исполнительным директором российской государственной атомной энергетической компании "Росатом" Алексеем Лихачевым.

Выступая во время брифинга после встреч, он подчеркнул, что доступ к российским энергоносителям является решающим для безопасности Венгрии, независимо от политических соображений.

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"Пока вопрос энергоснабжения является физическим, а не политическим или идеологическим, нравится это или нет, Россия и сотрудничество с Россией будут оставаться ключевыми для энергетической безопасности Венгрии", – заявил он.

Глава МИД объявил, что "Газпром" сохранит опцию поставлять дополнительный газ в Венгрию в этом году в дополнение к поставкам, согласованным по долгосрочному соглашению. Кроме этого, цена на газ, который будет поступать в Венгрию через трубопровод "Турецкий поток", будет ограничена 150 евро за кубический метр.

Венгрия и Россия - что надо знать

Венгрия – одна из стран, отказывающихся критиковать российское военно-политическое руководство РФ из-за кровавой захватнической войны, развязанной против Украины. Страна также отказывается поставлять Украине оружие для противодействия агрессии РФ и лоббирует освобождения агрессора от любых санкций в отношении газа, нефти или ядерного топлива, угрожая ветированием решений ЕС. Страна также добилась исключения себя из санкций в отношении поставок энергоресурсов и ядерного топлива.

Накануне Россия внесла Венгрию в свой список "недружественных стран" за участие в общеевропейских санкциях. Это однако не помешало главе МИД страны Сиярто осуществить третий за время полномасштабной войны в Украине визит в Россию с целью договориться о поставках энергоресурсов.

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