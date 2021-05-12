Погибли пятеро и пострадало более 200 израильтян.

Палестинские группировки из сектора Газа выпустили более тысячи ракет в сторону Израиля с начала обострения вечером в понедельник.

Читайте такжеКрупнейший удар с 2014 года: Израиль уничтожил двух ключевых разведчиков ХАМАСОб этом сообщил представитель израильской армии Йонатан Конрикус. Погибли пятеро и пострадало более 200 израильтян, добавил он.

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов "Стражи сирены". За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности с понедельника выпущено более тысячи ракет», - сказал Конрикус на брифинге для иностранных журналистов, передает «РИА Новости».

Он добавил, что от обстрелов погибли пять израильских мирных граждан. «Двое (погибли.- ред.) в Лоде, двое - в Ашкелоне и один в - Ришон Ле-Ционе. Двое в Ашкелоне были ранее, погибшие в Лоде и Ришон Ле-Ционе - позже. И более 200 израильских гражданских лиц было ранено», - сообщил Йонатан Конрикус.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки «Хамас» и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро «Хамаса» Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Ирина Погорелая