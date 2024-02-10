Страна НАТО подняла в воздух авиацию в ночь на 10 февраля во время российской атаки на Одесскую область.

Румыния ночью подняла истребители F-16 из-за пусков БПЛА по Одесской области, которые осуществила Россия.

Речь идет о бортах турецких ВВС, которые подняли с 86-й авиабазы в Фетешти около 01:15 для выполнения поисковых миссий в национальном воздушном пространстве, заявило румынское Министерство обороны.

10 февраля жители страны-члена НАТО дважды слышали сирену: тревога звучала в городах Тулча и Галац.

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Во время пуска третьей волны дронов РФ, примерно в 05:00, в Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям Тулча и Галац поступил еще один сигнал относительно движения БПЛА, но тогда повторно авиацию решили не поднимать.

"Два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы в Фетешти были готовы к выполнению миссии по патрулированию воздушного пространства, но состояние воздушной ситуации не требовало их взлета уже в этом случае", - заявило Минобороны.

Там уточнили, что в ночь на 10 февраля ни одна угроза не пересекла воздушное пространство Румынии: средства разведки также пока не фиксируют падение обломков на румынских территориях (с 8 утра в Тулче продолжаются дополнительные проверки).

В Минобороны Румынии осуждают попытку РФ навредить Украине и ее Дунайским портам. "Эти атаки являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права", - акцентировали там.

Что известно о запуске дронов по Одесской области

Ночью Россия попыталась навредить портовой инфраструктуре Украины 31 ударными БПЛА. Основными направлениями удара оккупанты выбрали Одесскую и Херсонскую области, уточнили утром Воздушные силы ВСУ. Украина смогла сбить 23 дрона, однако их запускали со странным интервалом.

На этом подробнее остановился военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, слишком долгий перерыв наблюдался между второй и третьей волнами ударов.

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