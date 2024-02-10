Первую волну дронов сдержали на 100%, но дальше начались проблемы. РФ второй и третьей волной БПЛА попала по припортовой инфраструктуре.

Россия в рамках запуск второй и третьей волны дронов по югу Украины попала по припортовой инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. По данным ВСУ, оккупанты запускали БПЛА типа Shahed-131/136 интервалами.

"Тремя волнами продолжительностью полтора, два с половиной и снова полтора часа враг атаковал Одесскую БпЛА типа "Shahed-131/136", - уточнили там.

Первую атаку (9 БПЛА) защитники отбили на 100%. Однако тогда обломок БПЛА повредил техническое сооружение припортовой инфраструктуры. Ранение получил работник предприятия.

Далее враг попал дронами по припортовой инфраструктуре Подунавья - запустил 12 БПЛА.

"Вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, там ранены 3 работника", - подтвердили военные.

В то же время пострадала гражданская инфраструктура Измаила. Ударом задело технические помещения промышленных и сервисных объектов. Также дроны разбили дорогу и несколько машин. В нескольких жилых домах украинцы повыбивало окна, пострадали фасады, крыши и тому подобное.

"На территории Измаильского района в результате атаки, падением обломков сбитого дрона вызван пожар частного дома и гаража. Информации о пострадавших не поступало", - резюмировало ведомство.

Россия ударила по Украине "Шахедами"

Ночью 10 февраля войска РФ атаковали города Украины волной дронов "Шахед". Сильно досталось Харьковской области (Великому Бурлуку) и Харькову.

В частности, в городе есть попадание в Немышлянском районе, в самой области армия РФ попала по кафе.

По состоянию на утро известно, что из-за пожара погибли семь человек. Три жертвы были детьми: 7-летним, 4-летним и 6-месячным младенцем.

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