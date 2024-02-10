Коваленко не исключает, что ночью Россия получила доразведывальную информацию и запустила новые волны дронов с задержкой.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал странным ночной удар дронов РФ по Одесской области.

Сомнения аналитика вызвал ряд моментов: в частности, нехарактерный интервал между волнами дронов. Как известно, ночью враг запустил по Украине 31 "Шахед" (23 дрона ВСУ сбили).

Первый этап атаки длился от 21:29 (тогда была объявлена воздушная тревога) до 02:21; вторая условная волна длилась от 04:50 утра и до 06:16, напомнил аналитик.

Видео дня

"Данный налет не только был многочисленный, а так же весьма продолжительный, но и странный. То есть, раньше РОВ так же использовали волны для ударов по Одессе и области, но они имели меньшую между собой паузу, и следовали с минимальным люфтом, не более получаса-часа", - указал Коваленко.

По его словам, заключительная волна дронов вошла в зону оперирования примерно с 05:00 утра по 06:00 утра. "Предельно поздняя планка, как для совершения налетов Shahed-131/136", - подчеркнул он.

Исходя из этого, можно предположить, что Россия могла получить доразведовательную информацию во время ночного удара. "И на ее основе была оперативно запущена следующая волна, или причины в другом, пока с уверенностью сказать сложно", - считает аналитик.

Коваленко отметил, что всего за первую треть февраля 2023 года Россия использовала для ударов по Украине 126 дронов (наши силы ПВО сбили 81 дрон). То есть Украина ликвидировала 64% целей - это меньше, чем удавалось ранее, указал Коваленко.

Однако об эффективности уничтожения дронов также рано судить, поскольку все чаще в сети мелькают кадры не сбитых, а "посаженых" дронов РФ. Не понятно, идут ли они в общую статистику ликвидированных целей, акцентировал обозреватель.

"В целом, динамика применения Shahed-131/136 остаётся второй месяц относительно стабильной, пока без признаков наращивания производственного потенциала, но, что так же не исключает процесс накопления на будущие акции террора, особенно накануне фетиш-дат", - подытожил он.

Удар по Одесской области - есть попадания по инфраструктуре

Ночью Россия атаковала дронами "Шахед" Одесскую область: часть обломков зацепила портовую инфраструктуру. В ВСУ также акцентировали, что Россия запускала дроны с определенными интервалами.

В Силах оборони юга Украины уточнили, что было три волны ударов: первая - 9 дронов (ее отбили на 100%) и следующая (12 БПЛА).

По итогам налета, вражеские БПЛА попали в припортовые объекты. Ранения получили 3 местных работника.

Вас также могут заинтересовать новости: