Министерство иностранных дел отзывает его из страны.

Румыния отзывает своего посла в Найроби (Кения) после того, как тот допустил расисткое высказывание.

Как пишет Kenyan Foreign Policy, инцидент произошел еще 26 апреля в офисе Организации Объединенных Наций в Найроби. Во время переговоров с восточноевропейской группой дипломатов румынский посол Драгош Виорел Тигау сказал: "Африканская группа присоединилась к нам", увидев поблизости черную обезьяну.

Комментарий был воспринят некоторыми из присутствовавших как бесчувственный и неуважительный, поэтому группа африканских дипломатов потребовала письменных и публичных извинений от румынского посла.

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Позже МИД Румынии опубликовало заявление, в котором принесло извинения за высказывание дипломата. "МИД Румынии глубоко сожалеет об этой ситуации, приносит свои извинения всем пострадавшим и решительно отвергает и осуждает любое поведение и отношение, несовместимое с взаимным уважением", - говорится в заявлении.

Скандальные заявления дипломатов - последние новости

Напомним, что в апреле посол Китая заявил, что "страны бывшего СССР не имеют статуса, потому что нет международного соглашения, чтобы сделать их статус как независимых стран конкретным", а также назвал Крым "русским изначально".

Ряд стран Европейского союза раскритиковали это заявление, после чего в Пекине заявили, что уважают независимость стран бывшего Советского Союза.

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин грозился эскалацией "невиданного уровня", если западные союзники продолжат помогать Украине оружием.

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