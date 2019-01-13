Нобелевского лауреата лишили почетных званий за расистские высказывания

Удостоенный Нобелевской премии за открытие ДНК Джеймс Уотсон заявил, что интеллект связан с расой.

Американского ученого Джеймса Уотсона лишили всех почетных званий после того, как он заявил о связи расы и интеллекта.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что биолог в одной из недавних телепередач заявил, что гены якобы влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас. В лаборатории в Колд Спринг Харбор, которую когда-то возглавлял Уотсон, назвали слова 90-летнего ученого бездоказательными и необдуманными.

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Ранее нобелевский лауреат уже высказывался негативно о негроидной расе. Так, в 2007 году он заявил, что будущее Африки представляется ему довольно печальным.

«Социальная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует нашему (европеоидной расе, - ред.). В то время как тестирования показывают, что это не так", - заявил тогда ученый.

Как подчеркивал Уотсон, он надеется, что все люди равны, но "кому приходилось иметь дело с чернокожими подчиненными, тот знает, что это не так".

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После этих высказываний американский ученый потерял пост в лаборатории в Колд Спринг Харбор, однако сохранил почетные звания после извинений.

Напомним, что Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК. В 2014 году он продал свою медаль, заявив, что научное сообщество затравило его за высказывания о расе и интеллекте. В настоящее время он восстанавливается после автоаварии и, по некоторым данным, "очень плохо осознает происходящее".