Келин пригрозил эскалацией "невиданного уровня".

Чрезвычайный посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия "еще не начинала действовать всерьез" в Украине.

В интервью BBC он сказал, что думать о победе Украины "большая ошибка", поскольку Россия в 16 раз больше и имеет огромные ресурсы. Также Келин заявил, что поставки западного оружия украинской армии могут привести к эскалации "невиданного уровня".

По его словам, продолжительность войны зависит от усилий по эскалации, якобы предпринимаемых странами НАТО, "особенно Великобританией". "Рано или поздно, конечно, эта эскалация может получить новое измерение, которое нам не нужно и мы не хотим", - сказал Келин.

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Когда журналистка спросила о военных преступлениях РФ, которые были доказаны ООН, Келин обвинил в преступлениях украинцев. "На аргументы на то, что Россия просто лгала о том, что произошло, и на явные образцы ужасающих оскорблений, посол заявил в нашем интервью, что обиделся", - пишет издание.

Кроме того, российский посол заявил, что россияне "защищают" оккупированные территории и "восстанавливают Донбасс".

Другие заявления Келина

До начала полномасштабной волны российский дипломат заявлял, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Позже он сказал, что якобы не знал об их планах.

Летом он уже делал аналогичные заявления - тогда Келин говорил, что война затянется, если Великобритания продолжить поддерживать Украину. Тогда он говорил, что Россию нельзя победить.

Зимой посла спросили, почему его взрослый сын не был призван в российскую армию во время мобилизации. Келин ответил, что у того "есть семья".

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