В Италии рождаемость упала до исторического минимума

Число родившихся снизилось на почти 20 000 человек.

В Италии, уровень рождаемости достиг нового рекордного минимума в 2019 году, количество населения сократилось, и больше итальянцев переехали за границу.

Демографический кризис в Италии, характеризующийся сокращением численности населения и старением рабочей силы, является одной из причин хронического застоя в экономике, считают экономисты, сообщают данные национального статистического управления ISTAT.

Число родившихся снизилось на 19 000 человек до 420 000 в прошлом году. Этот показатель является самым низким с момента объединения Италии в 1861 году. Число умерших составило 634 000 человек.

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Общая численность населения сократилась на 189 000 человек до 60,25 млн. Это происходит пятый год подряд. С 2014 года Италия потеряла около 551 000 жителей, что примерно эквивалентно шестому по величине городу, Генуе.

Экономика Италии за последние 20 лет практически не росла. И многие обвиняют стагнацию заработной платы и плохие перспективы трудоустройства в нежелании итальянцев рожать детей и массовом переселении молодежи за границу.

Экономическая ситуация в стране резко ухудшилась в этом году из-за пандемии. Согласно прогнозам, ВВП снизится примерно на 10%.

Если бы не приток мигрантов в Италию, то за последние пять лет численность постоянного населения сократилась бы еще больше.

Численность итальянцев, выезжающих за границу, выросла на 8,1% в 2019 году.

На конец прошлого года иностранцы составляли 8,8% постоянного населения. Итальянцы составляли 54,9 млн. человек.

Как сообщал ранее УНИАН, коронавирус сильно ударил по населению Италии. Поэтому Германия, Франция и Нидерланды и Италия подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку 400 миллион доз вакцины от коронавирусной болезни. В контракте предусмотрено 400 миллионов доз вакцины, разработанной с Оксфордским университетом.

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