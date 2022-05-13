Также он считает, что никто не должен вести бизнес с Россией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет выплатить Украине контрибуцию после окончания войны.

Об этом он заявил в Таллине, пишет RMF24.

"Украина должна быть восстановлена ​​в пределах международно признанных границ. Россия должна выплатить компенсацию за то, что она разрушила в Украине, а виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности", - сказал Дуда.

Также он подчеркнул, что после окончания войны "ни один честный лидер и ни одно честное государство не поверят, что ничего не произошло".

"Это не может быть обычным делом. Потому что это было не обычно, людей убивали, а потом делали вид, что ничего не произошло. Я не могу себе представить, чтобы была такая возможность, чтобы бизнес нормально велся с Россией, с российскими компаниями", - заявил польский президент.

Дуда надеется, что все здравомыслящие политики и представители бизнеса увидят, что "Газпром" не был нормальной компанией, как утверждают некоторые в Европе".

"Газпром" был просто русским способом - и это русский способ реализации имперской политики. Это должно было расширить влияние России в европейском пространстве посредством энергетического господства, что могло привести к контролю государств посредством энергетического шантажа. Собственно, это и было целью", - отметил он.

Ранее польский президент заявил, что Польша и Словакия будут лоббировать скорейшее вступление Украины в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: