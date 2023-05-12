Именно из столицы Англии бывший молдавский полицейский руководит подготовкой для пророссийского восстания в Кишиневе.

Управлением свержением власти в Кишиневе и передачи ее под протекторат Москвы занимается бывший чиновник молдавской полиции. Как сообщает The Times, он руководит процессом из Лондона.

Издание узнало эту информацию из доклада, который передали группа молдавских и британских юристов в Министерство иностранных дел Великобритании.

Этим бывший работником правоохранительных органов является Георгий Кавкалюк. Он был заместителем начальника Генерального инспектората полиции и работал именно во время каденции президента Молдовы Игоря Додона, исповедовавшего пророссийское направление.

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Молдавское правительство поддержало эту группу юристов и обратилось к Британии с просьбой об экстрадиции Кавкалюка. Перед тем участники этой кампании уже попросили чиновников в Лондоне заморозить его активы, используя британский режим санкций.

По словам представителя молдавского правительства, бывший офицер является ключевым игроком в усилиях по свержению проевропейского правительства в Кишиневе.

Ранее Кавкалюк уже был объявлен в международный розыск Кишиневом. Его обвиняют в фабрикации дел против двух членов партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA).

Сейчас Кавкалюк из столицы Великобритании занимается руководством молдавской политпартией "строим Европу дома" (РАСЕ). Также недавно он публиковал свои фотографии во время коронации короля Чарльза III и в Ливерпуле накануне Евровидения – эти переезды вызвали вопросы о его финансах.

Он отверг эти обвинения: "они устарели и не соответствуют действительности".

В соответствующем документе о введении санкций против Кавкалюка содержится утверждение, что он находится в центре сложной сети марионеток Кремля. По мнению юристов ею руководит ФСБ.

В докладе содержатся доказательства, что создание его партии, а также военизированного формирования "Народный щит" "напоминает организованные ФСБ "силы самообороны Крыма", которые возникли в начале аннексии полуострова в 2014 году.

"Оснащенная современными средствами связи и формой военно-правоохранительного стиля, с официальными удостоверениями личности, эта группа, насчитывающая около 130 человек, имеет признаки новой военизированной группы", – говорится в докладе.

В Британии удивлены решением правительства, которое до сих пор не провело экстрадицию Каваклюка обратно в Молдову:

"На протяжении многих лет Лондон имел репутацию безопасного убежища для восточноевропейских олигархов, которые часто имеют тесные связи с Путиным. Это наконец меняется после вторжения в Украину, но я встречался с президентом Молдовы трижды в присутствии высокопоставленного чиновника МИД, и этот запрос на экстрадицию обсуждался. Если мы серьезно относимся к поддержке европейской демократии, то она не может ограничиваться только Украиной", – сказал Тобиас Элввуд, председатель Комитета по вопросам обороны парламента Британии.

Отношения России и Молдовы: что известно

В начале февраля УНИАН сообщал, что молдавские власти получили от украинского президента Владимира Зеленского план, предусматривавший захват страны российскими силами. Это привело к тому, что молдавские спецслужбы обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдовы, дестабилизацию и нарушение общественного порядка.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова пока не планирует отказываться от нейтрального статуса. Она указала на то, что такой пункт прописан в Конституции страны.

Как также заявила Санду, Кремль хочет поставить руководить страной пророссийских представителей, чтобы иметь возможность использовать Молдову в войне против Украины. Россия все еще пытается свергнуть законную власть страны.

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