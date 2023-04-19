Представитель МИД страны отметил, что санкции применили еще к двум сотрудникам российского дипведомства.

Власти Молдовы выслали из страны одного сотрудника посольства Российской Федерации. Решение принято после инцидента с главой российской республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

"Было принято решение объявить персоной нон грата на территории нашей страны сотрудника посольства Российской Федерации в Кишиневе", - цитирует пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Филипа Кожокару издание Noi.

По его словам, санкции применили еще к двум сотрудника российского посольства. Их лишили специального допуска в аэропорт.

Видео дня

Скандал с Миннихановым - что известно

Пограничники не пустили в Молдову президента российской республики Татарстан Рустама Минниханова. По его словам, он должен был посетить Международный конгресс "Дружба народов-2023" в автономном округе Гагаузия, куда его пригласил кандидат в руководители Гагаузии Виктор Петровый и депутат-социалист Александр Суходольский.

В свою очередь молдавские пограничники сообщили, что отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, потому что они "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о цели своего визита в страну".

Вас также могут заинтересовать новости: