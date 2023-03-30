В интересах России, чтобы в Молдове была коррупция, хаос и коррумпированные политики, которых они могут купить, заявила Майя Санду.

Кремль хочет поставить в руководстве Молдовой пророссийских представителей, чтобы иметь возможность использовать Молдову в войне против Украины.

Об этом заявила президент Майя Санду в интервью Vocea Bessarabiei. Она отметила, что Россия пытается свергнуть законную влась в Молдове, и у Кишинева появляется все больше доказательств этому.

"РФ пытается установить в Кишиневе пророссийское правительство, чтобы использовать Республику Молдова, в том числе и против Украины, как это делает, например, в случае с Беларусью. Вы видели недавние заявления кремлевских властей о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Это именно то, что Российская Федерация хочет сделать в случае с Молдовой. Только сегодня в Молдове есть независимое правительство, избраенное гражданами, которое работает на благо граждан и государства, и поэтому его нельзя использовать так, как можно было бы использовать пророссийское правительство", - заявила Санду.

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Глава государства также считает, что Россия не прекратит попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове. Она отметила, что в интересах России, чтобы в стране была коррупция, хаос и коррумпированные политики, которых она может купить и использовать в своих интересах для контроля над этой территорией.

"Это делается для того, чтобы контролировать территорию. Намного проще контролировать территорию, где царит хаос, бедность, коррупция, нежели страну, твердо идущую демократическим путем, с сильными институтами, недопускающими вмешательства России во внутренние дела Молдовы. Поэтому вполне очевидно, что пытается сделать РФ. Но это не дело Кремля, что мы делаем. Мы хотим построить страну, в которой люди чувствуют себя в безопасности", - подчеркнула Санду.

Ситуация в Молдове

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года Майя Санду обвинила российские спецслужбы в попытках расшатать ситуацию внутри страны, используя для этого пророссийские молдавские партии. Позже она заявила, что РФ ведет гибридную войну против Молдовы, пытаясь дестабилизировать ситуацию в стране. Она отмечала, что Украина защищает не только собственную свободу, но и свободу ее страны.

В прошлом году глава Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ заявил, что Россия планировала вторгнуться в Молдовы в начале 2023 года. От такого варианта Москва еще не отказалась, но это будет зависеть от развития войны в Украине.

В феврале президент Молдовы рассказала о планах РФ осуществить в стране государственный переворот, подробности о котором получила от украинской разведки.

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