Российские дипломаты заявили, что они "отфиксировали" недружественные шаги Еревана.

Посла Армении в Москве вызвали в Министерство иностранных дел России, где ему сделали "жесткое представление" из-за "серии недружественных шагов". Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

Используя специфический "новояз", российский МИД сообщил, что они "отфиксировали" появление "в официальных кругах и политической элите" Армении сомнений касательно целесообразности дальнейшего участия страны в ОДКБ (российский аналог НАТО) и в целом союзнических отношений с РФ.

Также российских дипломатов возмутили "недружественные шаги" со стороны Еревана:

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запуск процесса ратификации Римского статута;

поездка в Киев жены армянского премьера Николы Пашиняна – Анны Акопян – с передачей гуманитарной помощи "киевскому нацистскому режиму";

"киевскому нацистскому режиму"; проведение на территории Армении военных учений с участием США.

"В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста", – заявил российский МИД.

Чем России не угодил Римский статут

Как писал УНИАН, в середине марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по делу о массовой депортации украинских детей. В теории любая страна, которая подписала Римский статут, служащий правовой основой работы МУС, обязана исполнить этот ордер, как только у нее будет такая возможность.

Вскоре после этого Конституционный суд Армении признал, что возможная ратификация Римского статута никак не противоречит армянской конституции. В сентябре правительство Армении направило в парламент проект постановления о ратификации Римского статута. Если ратификация состоится, формально Армения будет обязана арестовать Путина, как только он появится на армянской территории.

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