Целью учений является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях.

С 11 по 20 сентября пройдут совместные военные учения между США и Арменией.

Как информирует Министерство обороны Армении, армии будут тренировать стабилизационные действия между сторонами-противниками во время миротворческих миссий. Учения "Партнер Орел-2023" состоятся на базе тренировочного центра "Зар" в Армении.

"Целью учений является повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановой оценке "концепции оперативного потенциала" программы НАТО", - говорится в сообщении.

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Партнеры Москвы выходят из орбиты влияния России

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении обязательств по обеспечению безопасности населения Карабаха.

В июне этого года Сербия и страны НАТО провели военные учения при поддержке США и это стало стратегическим поражением Москвы.

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