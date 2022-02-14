По словам российского чиновника, эвакуировать граждан РФ из Украины не будут из-за их большого количества.

Министерство иностранных дел России порекомендовало гражданам РФ, которые находятся в Украине, следить за сообщениями на фоне информации о возможном вторжении.

Как передает "ТАСС", там также заявили о возможности "провокаций".

"Рекомендации зарубежных стран покинуть Украину - искусственное нагнетание ситуации, добавили в российском МИД.

Директор департамента "Ситуационно-кризисный центр МИД РФ" Юрий Горлач, как пишут "РИА Новости" заявил, что провокации якобы возможны в отношении Донбасса.

"Конечно, провокации не исключены. Особенно со стороны автономных акторов, как сейчас можно называть, в Украине ", - сказал он.

Чиновник также дал понять, что эвакуировать россиян с территории Украины не планируют: "Вы представляете, сколько российских граждан находится на территории Украины?".

Отметим, накануне представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о решении сократить штат российского посольства в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

11 февраля ряд стран, среди которых США, призвали своих граждан покинуть территорию Украины из-за угрозы вторжения российских войск.