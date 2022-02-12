Отмечается, что основная команда останется работать в Киеве.

В посольстве США заявили, что их основная команда останется работать в Киеве, несмотря на приказ Госдепа уехать из Украины дипломатам, которые не занимают важные должности.

Об этом Посольство США в Украине сообщает в Facebook.

Отмечается, что сегодня Государственный департамент США приказал выехать из Посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании количества российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий против Украины.

"Несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с нашими многочисленными украинскими коллегами, преданными делу, а Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в постоянных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, который Россия спровоцировала своим военным наращиванием", - заявили в диппредставительстве.

Американские дипломаты заверили, что эти усилия будут продолжаться непрерывно, как и преданность США вместе с союзниками и партнерами суверенной, демократической и процветающей Украине как части целостного, свободного и мирного европейского будущего.

Вместе с тем, как говорится на сайте Госдепа, с воскресенья, 13 февраля, Госдепартамент приостанавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве.

"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове (Украина) для решения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги", – говорится в сообщении.

Гражданам США рекомендуют обращаться за этими консульскими услугами в посольства сша в соседних странах.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля осведомленный дипломатический источник сообщил УНИАН, что Европейский Союз не проводит эвакуацию дипломатических сотрудников из представительства ЕС в Киеве.

Сегодня, 12 февраля, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что продолжает работать вместе с основной командой в посольстве в Киеве.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: