Ермак также призвал к активным шагам другие международные организации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак по результатам поездки украинской делегации на контактную линию в Запорожской области, к которой не присоединились представители Международного комитета Красного Креста заявил, что Украина не видит готовности МККК работать над защитой украинских пленных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак подчеркнул, что Украина ожидает и требует от МККК должной решимости в получении доступа к украинским пленным в Еленовке, ведь именно для таких задач и была создана организация.

Видео дня

"Мы осознаем, что главным препятствием в прибытии миссии МККК к месту принудительного содержания украинцев в Еленовке является прежде всего деструктивная и циничная позиция России. В то же время, к сожалению, мы не видим, что МККК работает над защитой наших пленных. Украинское общество этого не видит. Не видят родные защитников", – подчеркнул руководитель ОП.

По его мнению, украинская сторона имеет все основания ожидать решительных проактивных действий МККК по имплементации его гуманитарного мандата, а также внятной публичной позиции и коммуникации всех его действий, направленных на преодоление острейшего гуманитарного вызова в Европе.

Ермак также призвал к активным шагам другие международные организации.

На прошлой неделе во время видеоразговоров с президентом Красного Креста Мирьяной Эггер глава ОП призвал представителей МККК посетить вместе с украинской делегацией контактную линию и требовать допустить миссию организации на временно оккупированную территорию для проверки состояния украинских пленных в Еленовке.

Так, в понедельник, 17 октября 2022 года, к контактной линии в Запорожской области прибыли уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная и народные депутаты Мария Мезенцева, Егор Чернев, Денис Маслов и Елена Хоменко.

Однако представители МККК к украинской делегации в этой поездке не присоединились.

В частности, Лубинец отметил, что представители МККК, несмотря на взятые на себя обязательства, до сих пор не посетили колонию в Еленовке, где содержат, в частности, защитников "Азовстали".

"К сожалению, при каждом обмене мы видим, что бездействие МККК привело к тому, что наших военнопленных и гражданских заложников ежедневно пытают голодом, электричеством, потому что россияне знают, что Международный комитет Красного Креста не приедет, не будет требовать доступа к местам содержания военнопленных и гражданских, и что вообще он демонстрирует свое бездействие", – сказал омбудсмен.

Он констатировал, что МККК не выполняет свой мандат, который предусматривает посещение военных и гражданских заложников как на временно оккупированных территориях, так и на территории РФ, оправдывая это отсутствием разрешения от российской стороны.

Трагедия в Еленовке: реакция МККК

13 октября Украина выдвинула ультиматум Международному комитету Красного Креста. Организации дали три дня для направления миссии в колонию в оккупированной Еленовке.

15 октября новый президент МККК Мирьяна Эггер во время встречи с руководителем ОП Андреем Ермаком заявила, что Красный Крест будет продолжать требовать получения доступа к украинским военнопленным.

Однако уже 17 октября стало известно, что в МККК проигнорировали призыв Украины присоединиться к украинской делегации с целью осуществления попытки посещения колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: