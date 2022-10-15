Британское издание Daily Mail назвало заявление Рахмона "унижением" для Путина.

Публичное заявление президента Таджикистана Эмомали Рахмона в адрес его российского коллеги Владимира Путина является свидетельством того, что глава Кремля теряет вес в регионе, где влияние России ранее было огромно.

Такое мнение высказали западные эксперты, анализируя слова Рахмона, передает Голос Америки.

Напомним, на саммите "Центральная Азия - Россия" в Астане руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, обращаясь к российскому президенту Путину, заявил:"Мы хотим, чтобы нас уважали". В частности, Рахмон, который руководит страной с 1994 года призвал Россию уважать интересы "своего стратегического партнера" и "не относиться к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу".

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Во время этого заявления присутствовали не только Путин, но и президенты Туркменистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Британское издание Daily Mail назвало заявление Рахмона "унижением" для Путина и свидетельством того, что "российский диктатор потерял уважение и влияние на собственном дворе". Путин имел "грустный" и "неловкий" вид, добавило издание.

Бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт увидел в тираде Рахмона свидетельства того, что времена меняются. Он все же заметил, что безопасность Таджикистана зависит от войск России в стране.

"Мечта Путина о Российской империи разваливается?"- задал вопрос аналитик Жан Лейно из Фонда Конрада Аденауэра, реагируя на заявление руководителя Таджикистана.

О том, что Путин, вероятно, теряет влияние в Средней Азии писали обозреватели, после Шанхайского саммита, состоявшегося в прошлом месяце в узбекском Самарканде. Тогда Путин был вынужден признать "предостережение" Китая относительно российской войны в Украине.

Как и в Самарканде, в Астане Путин пытался представить войну в Украине как противостояние Западу, а не захватническую агрессию.

Отношения России и Таджикистана

Страны связаны торговыми отношениями, а РФ для Таджикистана выступает главным стратегическим партнером. Они также входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ОДКБ не собираются вступать в войну против Украины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Россия просит у Таджикистана оружие для продолжения агрессивной войны против Украины. Однако пока неизвестно, предоставит ли государство его.

Критика в адрес Путина за его войну против Украины

В прошлом месяце на саммите ШОС в Узбекистане произошло незаурядное событие - премьер-министр Индии Нарендра Моди публично сказал президенту России Владимиру Путину, что "сейчас не время для войны". Моди сказал ему о необходимости "встать на путь мира" и напомнил ему о важности "демократии, дипломатии и диалога".

На этом же саммите руководитель Китая Си Цзиньпин воздержался от поддержки России в ее войне против Украины.

Тогда западные обозреватели отметили, что Путин услышал, что несмотря на экономическую выгоду, Индия и Китай не заинтересованы в продолжении российской войны в Украине.

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