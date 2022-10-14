Эмомали Рахмон заявил, что его страна богата на ресурсы и заслуживает уважения.

Таджикистан — это богатая на ресурсы страна со своей историей, которая заслуживает уважения от России, как главного стратегического партнера. РФ не должна относиться к странам Центральной Азии, как во времена бывшего Советского Союза.

Такие заявления сделал президент Таджикистана Эмомали Рахмон на саммите "Центральная Азия – Россия".

"Сейчас почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане мы умоляем, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет. На уровне замминистров. Во Таджикистан заслужил, стратегический партнер. У нас обучается 2,5 млн школьников русскому языку. Но из нас сделали, что мы малые народности. Да, нас не 100-200 млн. Но у нас есть история, которую мы любим. Мы хотим, чтобы нас уважали", — заявил Рахмон.

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По словам президента, Таджикистан обладает богатыми запасами ресурсов. В государстве развивается цветная металлургия, есть залежи драгоценных металлов и стратегическое военное сырье. Рахмон хочет, чтобы его страну уважали "на уровне африканских держав".

"Я к вам [Путину] обращаюсь, чтобы не было политики по отношению к Центральной Азии, как в бывшем Советском Союзе. У каждой страны есть свои проблемы, вопросы, традиции и обычаи. Надо найти золотую середину и работать с каждой республикой в отдельности", — подытожил Рахмон.

Отношения России и Таджикистана: что известно

Страны связаны торговыми отношениями, а РФ для Таджикистана выступает главным стратегическим партнером. Они также входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ОДКБ не собираются вступать в войну против Украины. "В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит", — заявили в организации.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Россия просит у Таджикистана оружие для продолжения агрессивной войны против Украины. Однако пока неизвестно, предоставит ли государство его.

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