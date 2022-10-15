По словам эксперта, к заговору против Путина могут присоединиться силовики и ФСБ когда поймут, что тот их всех тянет на дно.

Перспективы свержения российского диктатора Владимира Путина на сегодняшний день растут и уже не такие невозможные, как еще полгода назад.

Об этом сказал российский социолог Игорь Эйдман в интервью УНИАН.

По его словам, это связано с неудачами российской армии в войне против Украины.

"Перспективы свержения Путина, которые еще полгода назад казались мне совершенно невозможными, из-за его самоубийственной и разрушительной политики растут. Растут буквально каждый день с каждой неудачей российской армии", - сказал Эйдман.

Он считает, что российские элиты и чиновники готовы к такому повороту, поскольку им война не нужна и они хотят, чтобы все это закончилось. По словам эксперта, воевать до конца готовы только отморозки, маргиналы и пропагандисты, которым уже некуда деваться.

"Большая часть российской правящей элиты, крупный бизнес, чиновничество хотели бы, чтобы все вернулось на круги своя, и чтобы этот кошмар, начавшийся 24 февраля, закончился. По большому счету закусили удила и готовы воевать до победного конца только отморозки типа Пригожина и Кадырова - люди, которые в системе еще недавно воспринимались как маргиналы. К ним примыкают спившийся кокаинист Медведев со своими безумными тирадами, и пропагандисты, которым просто деваться некуда. Но средние чиновники типа Мишустина или Собянина давно хотят, чтобы этот кошмар прекратился. И Собянин снова хотел бы перекладывать по 10 раз плиточку в Москве, и с каждой плиточки свою копеечку иметь. Ему и другим чиновникам эта война совершенно не нужна. Они прекрасно понимают, что это может дестабилизировать систему. Они уже попали под санкции, а это только начало. Дальше они могут попасть под капитальную раздачу как в международном плане, так и внутри страны", - говорит Эйдман.

Российский социолог отмечает, что Путин боится перспектив своего свержения, поэтому доверяет только старым проверенным кадрам, нежелая их снимать с должностей, даже если это объективно назрело.

"Он всегда боится. Он вообще трусоват, как о нем писали люди, которые его знают. Он как сумасшедший трясется за свое здоровье и свою безопасность. Поэтому, кстати, он и не меняет никого. Ведь все эти военкоры, Телеграм-каналы и прочие уже давно требуют кадровых изменений. А кадровых изменений нет даже в армии! Уже шкуру Шойгу требует и Пригожин, и Кадыров, и все главные экстремисты-вояки. Но Шойгу на месте и даже продолжает париться. Я думаю, что он доверяет своим старым дружкам. А если придет кто-то новый - черт его знает, чего от него ожидать можно, в том числе и в смысле заговора. Как известно, во время разных внутриэлитных заговоров в России именно самые близкие соратники предавали своего царя или своего генсека. Вспомним заговор против Хрущева, Павла І. Тогда им нож в спину вонзили те, кому они больше всего доверяли", - сказал Эйдман.

По его словам, к заговору против Путина могут присоединиться силовики и ФСБ когда поймут, что тот их всех тянет на дно. "И просто как Павла І - табакерочкой, в лесочек, и все - на этом закончится славное правление", - добавляет эксперт.

Социолог считает, что Путина могут убить в результате подобных заговоров, если он будет представлять для них опасность.

"А могут как сербы, которые сдали Милошевича в Гаагу, чтобы откупиться от Запада и наладить отношения. Ведь первое, что будет делать новый правитель после Путина - пытаться договориться с США и Европой о восстановлении нормальных отношений. В первую очередь экономических, ведь Россия десятилетиями выполняла роль газового, бензинового и ресурсного поставщика на Запад. И это был основной поток валюты, за счет чего Россия поднялась после 90-х годов. Именно за счет этого Москва стала "красавицей", как Собянин любит подчеркивать. Все, сейчас это закончилось. Безумный Путин своими действиями сам ускоряет этот процесс. Их единственный шанс - это "продать" Путина за то, чтобы Запад их простил", - говорит Эйдман.

Переворот в России и свержение Путина

О возможном перевороте в России и свержении Владимира Путина, а то и его убийстве, многие эксперты говорят уже давно. Значительно активизировались эти разговоры после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это привело к значительному усилению санкций как против российских властей, так и против олигархов и бизнеса, что вызвало их недовольство.

Недавно, 8 октября, после взрыва на Крымском мосту и его разрушения, в ГУР Украины сообщили, что в Москве происходят многочисленные аресты военных. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин потерял контроль над своими спецслужбами. По его мнению, взрывы на Крымском мосту устроили представители российских силовых структур, которые противостоят друг другу.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Путин сейчас готовит бойню для генералитета России, поскольку хочет обвинить должностных лиц в проигрыше войны против Украины.

Пионтковский также считает, что дискуссии касательно отстранения Путина закончатся, когда ВСУ освободят Херсон. По его словам, одним из промежуточных вариантов может быть объявление, что по состоянию здоровья Путин временно передает обязанности коллективному органу - Совбезу РФ.

Ранее экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарев заявлял, что если вместо президента России Владимира Путина к власти придет его конституционный преемник – премьер-министр Михаил Мишустин, то он будет пытаться остановить боевые действия в Украине.

А вот посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс убеждена, что на сегодняшний день в Российской Федерации не видно преемника президента Владимира Путина, чье правление было бы безопасным для Украины.

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