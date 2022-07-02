По его словам, Путин собирал страны ОДКБ, которые расположены в Азии, чтобы решить вопрос поставок оружия.

Для того чтобы продолжать вторжение в Украину российский диктатор Владимир Путин уже просит оружие у стран Центральной Азии, параллельно пытаясь вернуть там свое влияние.

Об этом рассказал Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

"Больших запасов там нет, оружие у них в основном советское, поэтому Путин его и просит. Чтобы они сняли с хранения или отдали то, которое есть в контактах, или отдали то, которое есть в воинских частях для того, чтобы Российская Федерация смогла быстро пополнить свои запасы технически исправной оружием. Главный вопрос - техническая исправность этого оружия. При этом, я так понимаю, он пытался обеспечить им безопасность и защиту со стороны Российской Федерации от любых внешних врагов", - заявил Жданов.

По его словам, Путин собирал страны ОДКБ, которые расположены в Азии, чтобы решить вопрос поставок оружия.

"Потому что Беларусь уже поставляет и боеприпасы, и оружие, которое она снимает с долгосрочного хранения. <...> А вот второе мероприятие - это была конференция стран Каспийского бассейна. Это попытка легитимизации самого Путина на международном уровне, показать, что Россия сегодня не на задворках международной политики, а имеет какое-то влияние, и имеет какие-то рычаги на международной арене", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Олег Жданов оценил шансы российских оккупантов начать новое наступление в Украине. По его словам, российские войска в Украине на большинстве направлений уже занимают оборонительные позиции. Для врага это губительно, оккупанты не понимают, что делать дальше.

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