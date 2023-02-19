По данным журнала Der Spiegel, шпион ФСБ должен был выяснить точное местоположение в Украине американских Himars и поставленной Берлином системы ПВО Iris-T.

В конце прошлого года в Германии арестовали и обвинили в шпионаже на РФ сотрудника службы внешней разведки Германии, а через месяц арестовали его сообщника.

Эти аресты прошли после череды арестов российских шпионов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении. При этом, как передает Би-би-си, такой разворот событий озадачил союзников Германии.

Беспокойство союзников вызвал тот факт, что шпион работал в одной из крупнейших разведслужб Европы - службе внешней разведки Германии, из которой в Кремль шел поток секретной информации. Из-за этого США, Великобритания и другие европейские страны сократили объем разведданных, которыми они делятся с Германией.

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Издание отметило, что арест сообщника российского шпиона стал возможен благодаря усилиям ФБР, которое собрало необходимые доказательства. Ссообщником шпиона оказался натурализованный гражданин Германии. Родился он в России, а в 1990-х годах с родителями переехал в Германию, где даже отслужил в армии.

Шпион и его сообщник познакомились еще в 2021 году в Баварии.

Сам шпион возглавлял подразделение службы внешней разведки, отвечавшее за кибербезопасность и слежку за электронными коммуникациями и имевшее доступ к личным делам сотрудников агентства. Этот отдел обеспечивает до половины данных, которые ежедневно собирает служба.

Как заявил историк службы внешней разведки Эрих Шмидт-Эенбоом, потенциально российский шпион мог иметь доступ и к перехватам других данных, в том числе с немецких разведывательных кораблей в Балтийском море и с мобильных устройств прослушивания, находящихся на юге Украины.

По данным журнала Der Spiegel, ФСБ поручила шпиону выяснить точное местоположение в Украине американских высокоточных ракетных установок Himars и поставленной Берлином системы ПВО Iris-T. Однако источники издания сомневаются, что он смог это сделать.

Пока следователи теряются в догадках, что могло побудить бывшего военного и офицера разведки предать страну. Единственный намек на мотив - его ультраправые взгляды.

Германия выявила шпиона не сама, а с помощью союзной западной службы. Сообшника "довольно быстро определили как возможного соучастника", рассказал СМИ высокопоставленный сотрудник германской службы безопасности, участвовавший в расследовании. По его словам, когда 21 декабря 2022 года арестовали самого шпиона, его помощнику позвонил некто из ФСБ и предупредил, что он в опасности, и предложил лететь в Москву. Однако он отказался и полетел во Флориду. Узнав, что он находится под вниманием в связи с утечкой информации в Грмании, ФБР установило за ним практически круглосуточное наблюдение. В итоге 12 января, когда он собрался снова лететь в Мюнхен, в аэропорту его взяли агенты ФБР.

На допросе помошник шпиона признался, что контактировал с сотрудниками ФСБ. Его посадили на самолет до Мюнхена, где его уже встречали немецкие полицейские.

На этом фоне американские и европейские спецслужбы предупредили, что несмотря на постоянное выявление российских шпионов, в Европе их все еще полно. Однако, по мнению специалистов, шпионская сеть Кремля за последний год значительно сократилась - впервые со времен холодной войны, а усилия западных спецслужб снизили ее эффективность.

"Мир для российских служб теперь иной, - сказал в интервью Washington Post директор службы внешней разведки Финляндии Антти Пелттари. - Их возможности значительно снизились".

По словам Пелттари, теперь РФ пытается компенсировать потерю шпионов, кибершпионажем. Кроме того, Кремль также пытается воспользоваться потоками беженцев, чтобы внедрить новых шпионов в страны Европы.

Российские шпионы на Западе

Российская шпионская сеть продолжает активно работать в странах Европы. Упор делается на информационно-пропагандистских операциях. Приоритетными задачами россияне ставят попытки повлиять на отдельных авторитетных людей в Европе.

Известно, что российские агенты занимаются выполнением террористических акций в Европе по заказу Кремля. Рассылка писем с бомбами в Испании в конце прошлого года – как раз такой случай.

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