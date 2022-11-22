Дуда сказал пранкерам, которые выдали себя за Макрона, что он "очень осторожен" и хочет избежать войны с Россией.

Президент Польши Анджей Дуда разговаривал с российскими пранкерами, выдавшими себя за президента Франции Эммануэля Макрона, вечером 15 ноября, когда в польском селе Пшеводув неподалеку от границы с Украиной упала ракета.

Дуда сказал пранкерам, принимая их за Макрона, что он "очень осторожен" и хочет избежать войны с Россией.

22 ноября офис президента Польши подтвердил данные о звонке - после того, как двое известных российских пранкеров Вован и Лексус опубликовали запись, на которой звонивший спрашивал Дуду, кто, по его мнению, несет ответственность за падение ракеты, передает Би-би-си.

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Неделю спустя российские пранкеры Вован и Лексус взяли на себя ответственность за розыгрыш польского президента, что побудило его офис прокомментировать их заявление. "Во время разговора президент Анджей Дуда понял по необычному способу ведения разговора, что, возможно, имела место попытка розыгрыша, и прекратил разговор", - говорится в сообщении президентской канцелярии.

В начале разговора, в котором пранкеры выдавали себя за Макрона, Дуда сообщил, что уже разговаривал со Столтенбергом и президентом США Джо Байденом, а также о том, что рассматривает возможность применения статьи 4 Устава НАТО (она призывает к консультациям перед лицом угрозы безопасности со стороны членов блока).

Изображавший Макрона пранкер, который начал говорить с французским акцентом, спросил, считает ли президент Байден, что Россия несет ответственность за атаку. На это президент Польши сказал: "Нет".

Затем пранкер спросил Дуду, считает ли он сам, что Россия несет за это ответственность. Президент Польши ответил, что не знает и что будет проведено расследование.

Звонившего также интересовало мнение Дуды о президенте Украины Владимире Зеленском, который заявил о российском ударе по территории Польши.

"Вы думаете, я хочу войны с Россией? Поверьте, я не хочу. Я не хочу войны с Россией, и поверьте мне, я очень осторожен, очень осторожен", - ответил Дуда. "Я говорю только о статье 4, я не говорю о статье 5", - добавил он, имея в виду, что в Уставе НАТО есть еще статья о нападении на страну, состоящую в альянсе.

Дуда уже второй раз стал мишенью российских пранкеров, сделавших себе имя на розыгрышах политиков и знаменитостей, в первую очередь - противников Кремля.

Кто такие Вован и Лексус

Вован и Лексус отрицают, что действуют от имени Кремля, но неизменно получают положительное освещение в российских государственных СМИ. Об их последней "шутке" также много говорила российская пресса.

Три года назад Вован и Лексус звонили Макрону, выдавая себя за президента Украины.

Они также разыграли британского певца Элтона Джона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона (а совсем недавно - и министра обороны Британии Бена Уоллеса, спросив его, поддерживает ли он ядерные амбиции Украины).

Падение ракеты в Польше

15 ноября во время массированного ракетного удара России по Украине, на территории Польши – в селе Пшеводув вблизи границы – упала ракета, в результате чего погибли двое мужчин.

После встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и военачальниками президент Польши Анджей Дуда заявил, что есть высокая вероятность того, что эта ракета была выпущена украинской ПВО.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский впоследствии заявил, что все указывает на то, что это была ракета, выпущенная украинской стороной в оборонных целях, и что, возможно, часть этой ракеты упала на территории Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что не сомневается в том, что это была российская ракета.

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