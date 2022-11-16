Зеленский считает, что украинские специалисты должны быть включены в состав совместной следственной группы.

Президент Владимир Зеленский не сомневается, что в приграничном польском селе вчера во время массированной атаки России на Украину упала российская ракета.

Президент в эфире информационного марафона заявил, что не сомневается в той информации, которая была озвучена Командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаем Олещуком для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. У меня нет смысла им не доверять. Я с ними войну прошел", - сказал Зеленский.

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Президент сказал, что всю ночь разговаривал с лидерами других стран.

"Мы договорились, что много разговоров будет непубличными", - отметил глава государства.

Также президент сказал, что имеет очень простую позицию.

"А можно допустить Украину на место (падения ракеты)? Это справедливо? Я считаю, что мы имеем на это право. Пока следствие не закончилось, а можно не говорить об окончательных выводах? Мне кажется это справедливо", - подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский считает, что украинские специалисты должны быть включены в состав совместной следственной группы.

Также президент выразил убеждение, что Украина имеет право получить от партнеров имеющиеся доказательства. По его словам, Украина еще ничего не получала.

В то же время президент считает, что международные партнеры в закрытом режиме должны заслушать данные, которые имеют Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Президент сказал, что по Западной Украине вчера российские оккупанты запустили более 20 ракет.

"Из 25 ударов по времени совпадает один удар. У нас серьезные позиции. Один удар на нашей территории. И есть ответ - у нас есть фиксация. Что тот удар, который совпадает по времени с тем случаем, произошел в небе на нашей территории", - заявил Зеленский.

Он добавил, что есть данные, что в результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 метров и глубиной 5 метров.

"Это может быть обломок или нет... Я не хочу ставить точку. У меня есть свое мнение. Я считаю, что это российская ракета", - сказал Зеленский, добавив, что доверяет докладам военных.

Падение ракеты в Польше: детали инцидента

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась почти 4 часа.

По данным командования Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 96-ю ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, а также дронами. Силами ПВО было сбито 75 ракет и 12 БпЛА.

В результате атаки в различных областях Украины поражено около 15 энергообъектов.

Вечером того же дня стало известно, что в Польше, недалеко от границы с Украиной, в селе Пшеводув две ракеты упали на территории сельхозпредприятия. Погибли два человека.

Сегодня, 16 ноября, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет приобщиться к изучению инцидента с падением ракет в Польше и готова передать партнерам имеющиеся доказательства российского следа.

Также Данилов отметил, что Украина просит партнеров предоставить информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о падении в польском селе ракеты украинской системы ПВО.

Кроме того, по его словам, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны и Госпогранслужбы.

Также сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не имеют подтверждений подготовки Россией умышленной ракетной атаки на Польшу. По его словам, в приграничном с Украиной польском селе Пшеводув упала ракета украинской системы ПВО, но ответственность за это несет Россия, которая обстреливала украинские города и критическую инфраструктуру в Украине.