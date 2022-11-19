В то же время польский политик отказался комментировать детали, поскольку расследование еще продолжается.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты в польском селе Пшеводув трагический, но война является трагедией несравненно большего масштаба.

Как сообщает RMF24, Качиньский подчеркнул, что на днях в Польше произошло драматическое событие, поскольку считалось, что на территории страны упала российская ракета.

"Буквально три дня назад у нас было драматическое – казалось, очень драматическое, поскольку изначально считалось, что это была российская ракета – событие в нашей стране. Упало что-то, что было описано как ракета, но ракета с боеголовкой", – подчеркнул Качиньский.

Видео дня

В то же время польский политик отказался комментировать детали, поскольку расследование еще продолжается. Он отметил, что все указывает на то, что это была ракета, выпущенная украинской стороной в оборонных целях, и что, возможно, часть этой ракеты упала на территории Польши.

"Это просто инцидент, трагический инцидент, потому что погибло два человека. Мы имеем дело с трагедией, но эта война – трагедия несоизмеримо большего масштаба, и эта война на наших границах", – добавил Качиньский.

Падение ракеты в Польше

15 ноября на территории Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Это произошло во время массированного ракетного удара России по территории Украины, поэтому сначала предположили, что это была российская ракета.

После встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким и военачальниками президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков того, что ракетная атака была преднамеренным нападением. Он добавил, что есть высокая вероятность того, что эта ракета была выпущена украинской ПВО.

В то же время глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Якуб Кумох отметил, что происшествие с падением ракеты в Пшеводуве не привело к возникновению напряжения между польской и украинской властью. Варшава стремилась в первую очередь определить, была ли атака преднамеренной.

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