Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия пререстала угрожать ядерным ударом после того, как Китай сделал ей замечание.
"Все затихло после того, как им сделали замечание в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны в отношении Китая", - сказал Данилов в интервью Kyiv Post.
Он подчеркнул, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины. "Фактически, РФ будет подчиненной Китаю, если Запад не сделает выводов", - подчеркнул секретарь СНБО.
Данилов убежден, что Запад ошибся, сделав из РФ монополиста в вопросе ситуации безопасности на постсоветском пространстве (кроме стран Балтии)
"Если на сегодня не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории России, то Украина и весь мир не смогут жить в покое. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы", - сказал секретарь СНБО.
Ядерный шантаж
Россия регулярно угрожает применением "ядерки". В частности на эту тему часто люит экс-президент РФ Дмитрий Медведев. А сам Владимир Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует. "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", - сказал он и добавил, что "угроза ядерной войны нарастает, нечего скрывать".