Секретарь СНБО убежден, что Запад ошибся, сделав из РФ монополиста в вопросе ситуации по безопасности на постсоветском пространстве.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия пререстала угрожать ядерным ударом после того, как Китай сделал ей замечание.

"Все затихло после того, как им сделали замечание в Китае, и объяснили, что этого делать нельзя. Россияне послушны в отношении Китая", - сказал Данилов в интервью Kyiv Post.

Он подчеркнул, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины. "Фактически, РФ будет подчиненной Китаю, если Запад не сделает выводов", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Данилов убежден, что Запад ошибся, сделав из РФ монополиста в вопросе ситуации безопасности на постсоветском пространстве (кроме стран Балтии)

"Если на сегодня не будет ситуации, связанной с ликвидацией ядерного оружия на территории России, то Украина и весь мир не смогут жить в покое. Потому что у сумасшедших нужно забирать спички, оружие и острые предметы", - сказал секретарь СНБО.

Ядерный шантаж

Россия регулярно угрожает применением "ядерки". В частности на эту тему часто люит экс-президент РФ Дмитрий Медведев. А сам Владимир Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует. "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", - сказал он и добавил, что "угроза ядерной войны нарастает, нечего скрывать".

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