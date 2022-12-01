Постановление было одобрено единогласно.

Совет министров Италии одобрил постановление о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года.

Как сообщает издание Corriere della Sera, решение было принято единогласно.

Отмечается, что Совет созвала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Согласно постановлению, военная поддержка Украины для борьбы с российской агрессией продолжится минимум в течение 2023 года.

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Издание отмечает, что в последующие недели итальянское правительство должно издать шестой указ о помощи Украине. В нем будут учтены названные Украиной потребности, учитывая зимний период и усиление ракетных ударов по территории Украины со стороны России.

В частности, рассматривается предоставление зенитно-ракетных комплексов для защиты объектов инфраструктуры от российских атак с воздуха.

Война в Украине: помощь от Италии

23 октября 2022 года новый премьер Италии Джорджия Мелони заверила Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке Украины на фоне вооруженной агрессии России.

Позже сообщалось, что Италия готовится передать Украине несколько единиц немецких Panzerhaubitze 2000 и РЗСВ М270, а также немалое количество старых гаубиц M109.

Кроме того, отмечалось, что Италия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдут "от 20 до 30" самоходных артиллерийских установок М109L, которые пройдут проверку и отправятся на фронт.

В начале ноября министр обороны США Ллойд Остин обсудил с новым министром обороны Италии Гвидо Кросетто сотрудничество в сфере обороны между двумя странами. Также министры обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросе поддержки Украины, включая противовоздушную оборону.

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