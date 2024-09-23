Вполне вероятно, что таких компаний, как ИРТ, существует бесчисленное количество, и они разбросаны по всей России.

Российский производитель дронов заработал на бешеном спросе на беспилотные летательные аппараты, вызванном войной против Украины, продав более 1000 дронов. И при этом компания смогла избежать западных санкций, пишет Defense News.

Компания "Интегрированные робототехнические технологии", расположенная на юго-востоке России в Республике Башкортостан, не упоминается в санкциях западных правительств, несмотря на то, что в своих рекламных материалах она демонстрирует свою линейку разведывательных и ударных беспилотников. И это заметный отход от маркетинговой стратегии, которая ранее была направлена на сельскохозяйственный и энергетический рынки. Презентация правительства Башкирии, с которой ознакомилось Defense News, показывает, что только в 2023 году ИРТ изготовила более 1 000 БПЛА.

"В портфолио компании есть несколько типов так называемых дронов-камикадзе – дешевых и одноразовых летательных аппаратов, оснащенных взрывной боеголовкой, которые стали визитной карточкой военной тактики Украины. Оператор может направлять их в уязвимые цели издалека со смертоносной точностью. Поставщик также предлагает набор более крупных и сложных дронов, которые, как он утверждает, могут находиться в воздухе 20 часов и преодолевать до 1600 километров, создавая высококачественные аэрофотоснимки – полезные для инспекции энергетических трубопроводов, а также для наблюдения за полем боя издалека", – пишет издание.

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Вполне вероятно, что таких компаний, как ИРТ, существует бесчисленное количество, и они разбросаны по всей России. На веб-сайте ИРТ не упоминается о военном измерении ее бизнеса, а беспилотники позиционируются как "гражданские инструменты". Однако компания участвовала в оборонных выставках с начала войны РФ против Украины в 2022 году, а в пресс-релизах иронизируют заявлениями о "двойном назначении".

Директор программы экспортного контроля и нераспространения в калифорнийском Центре исследований нераспространения Джеймса Мартина, аналитическом центре, который изучает вопросы контроля над вооружениями и санкций, Роберт Шоу объяснил, что технология считается имеющей двойное назначение, если она изначально была разработана для гражданских целей, но имеет значительное применение в военных целях,

"БПЛА ИРТ, кажется, очень хорошо подходят под это определение. И особенно дроны-камикадзе точно имеют военное применение", – подчеркнул он.

Согласно презентации от 15 января этого года, только в 2023 году IRT выпустила 1049 дронов шести различных типов. Из них 332 были разновидностей Scout или Dark Wing, которые в каталоге продукции компании продаются как дроны-камикадзе. Компания также построила 14 беспилотников дальнего наблюдения типа IRT-5 и сотни квадро- и гексакоптеров.

Неясно, до какой степени западные санкции повлияют на отдельную компанию вроде ИРТ. Но российские таможенные данные, с которыми ознакомилось издание Defense News, свидетельствуют о нескольких случаях, когда компания импортировала из Китая компоненты для дронов и детали для 3D-принтеров.

Компании, связанные с ИРТ, могут также участвовать в закупках компонентов от ее имени, что затрудняет определение степени зависимости компании от иностранных компонентов. Например, компания, похоже, имеет тесные связи со средним производителем химического и лабораторного оборудования.

"Российские оборонные закупки используют широкий круг третьих стран для обхода санкций. Наше исследование показывает, что аддитивное производство является особой сферой для наблюдения, особенно когда речь идет о производстве БПЛА и ракет", – подчеркнул Роберт Шоу.

Связь с химической компанией может позволить производить специализированные материалы для строительства беспилотников или полимеры для 3D-печати, добавил он.

Производство оружия в России

Недавно во время испытаний взорвалась ракета "Сармат", которой в Кремле любили пугать мир. Это является свидетельством того, что российский ОПК не может преодолеть создание технологически сложных образцов вооружения, считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, ракета "Сармат" должна была идти на замену баллистическим ракетам, которые находятся в стационарном базировании РФ, которые были разработаны и изготовлены в Украине. Это был наиболее устрашающий элемент в российской триаде ядерных сил именно в наземном компоненте.

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