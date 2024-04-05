Москву подозревают в тысячах попыток ослабить европейские транспортные системы после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Москву подозревают в хакерских атаках на сети чешского национального железнодорожного оператора и железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии. Министр транспорта Чешской Республики Мартин Купка заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки вмешаться в работу европейских железнодорожных сетей в рамках кампании по дестабилизации Евросоюза и саботажу критической инфраструктуры.

Как сообщает Financial Times, Купка поделился, что Москву подозревают в тысячах попыток ослабить европейские транспортные системы после начала полномасштабного вторжения в Украину.

По его словам, хакерская кампания включала атаки на системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного оператора České dráhy. Прошлые атаки привели к выходу из строя систем продажи билетов и вызвали беспокойство из-за вмешательства в сигналы, что повлекло серьезные аварии.

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Согласно первому отчету агентства ЕС по кибербезопасности об угрозе для транспорта, нападения на железнодорожные компании растут, прежде всего из-за вторжения России в Украину. В нем отмечены крупные кибератаки "пророссийских хакерских групп" на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

Министр также отметил, что Чешская Республика планирует строительство высокоскоростной железнодорожной линии, которая соединит Берлин, Прагу и Вену в пределах четырех часов, а также вводит ограничения на возможность иностранных операторов участвовать в тендерах.

"Это не что-то вроде запрета, но мы бы отдали предпочтение европейским компаниям. Для цифровых частей, а также для систем сигнализации, мы однозначно требовали ограничения на иностранных операторов, которые предоставляют определенные части, поскольку это часть критической инфраструктуры", - отметил он.

Россия против Европы

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО готово к многолетней войне с Россией и у него есть ресурсы, чтобы позволить себе длительный конфликт.

Также Россия усиливает дезинформационные атаки, направленные на подрыв поддержки Украины в Европе, и в последнее время они значительно выросли в масштабе, мастерстве и скрытности.

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