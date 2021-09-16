В частности, депутаты ЕП призывают ЕС быть готовым воздержаться от признания легитимности нового состава российского парламента.

Европейский парламент одобрил новый доклад об отношениях ЕС с Российской Федерацией.

Как сообщается на сайте Европарламента, "за" соответствующий документ проголосовали 494 депутата, 103 выступили "против" и 72 "воздержались".

В частности, в Европарламенте подчеркнули, что ЕС должен противодействовать агрессивной политике РФ, но одновременно создавать рамки для сотрудничества с будущей демократической Россией.

Отмечается, что "ЕС должен отделять российское правительство и российский народ (отличать простых людей от режима Владимира Путина)", "активизировать работу со странами-партнерами и гражданским обществом с целью укрепления продемократических тенденций в России" и "усилить, когда необходимо, санкции, противодействовать потоку грязных денег и поддерживать активистов, которые борются за соблюдение прав человека".

В докладе отмечается, что Россия сегодня - это "стагнирующая авторитарная клептократия во главе с "пожизненным" президентом, который окружен кругом олигархов".

Депутаты Европарламента убеждены, что демократическое будущее в России возможно и что Совет ЕС должен одобрить стратегию для такого сценария.

Также евродепутаты заявляют, что ЕС должен создать альянс с США и другими странами-единомышленниками для создания противовеса усилиям России и Китая по ослаблению демократий во всем мире и дестабилизации европейского политического порядка.

Так, этот альянс должен предусмотреть новые санкции и программную политику для противодействия незаконным финансовым потокам и поддерживать правозащитников.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, при каких условиях состоится встреча с ПутинымКроме того, в отношении агрессии и влияния России в соседних с ней странах ЕС должен продолжать поддерживать такие страны "Восточного партнерства" как Украина и Грузия и продвигать европейские реформы и поддерживать фундаментальные свободы в регионе. Эти усилия также должны поощрять Россию поддерживать демократические реформы.

Вместе с тем ЕС должен уменьшить свою зависимость от российского газа и нефти и другого сырья, по крайней мере пока Путин будет оставаться у власти.

Депутаты Европарламента требуют от ЕС быть готовым воздержаться от признания легитимности нового состава российского парламента, если выборы в Государственную думу в сентябре будут проведены с нарушением демократических принципов и норм международного права.

Ранее европарламентарий от Литвы Андрюс Кубилюс призвал коллег готовиться признать парламентские выборы в Госдуме РФ недействительными в случае поступления сообщений о фальсификации результатов голосования. По словам политика, в Европе стоит пересмотреть свое отношение к политике Кремля и сдерживать российскую угрозу и вмешательство РФ в дела стран-соседей.

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Автор: Виталий Саенко