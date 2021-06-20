Доклад организации фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток, безнаказанность оккупационной власти.

Опубликован очередной промежуточный доклад ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".

Доклад будет представлен ​​во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник, 21 июня.

Как сообщила на своей странице в Facebook первая заместительница главы МИД Украины Эмине Джеппар, документ фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самоочернения, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ.

"Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности, для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения. Российские беззакония включает также наступление на религиозные свободы, в частности, речь идет о преследовании Православной церкви Украины", - написала Джапар.

По ее словам, это те практики в нарушение норм международного права, которые на украинскую землю принесла Россия как оккупационная власть.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова