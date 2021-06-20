Опубликован очередной промежуточный доклад ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина".
Доклад будет представлен во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник, 21 июня.
Как сообщила на своей странице в Facebook первая заместительница главы МИД Украины Эмине Джеппар, документ фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применение пыток для самоочернения, перемещение незаконно осужденных на территорию России, безнаказанность органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ.
"Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности, для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически одной из форм принудительного изменения демографического состава населения. Российские беззакония включает также наступление на религиозные свободы, в частности, речь идет о преследовании Православной церкви Украины", - написала Джапар.
По ее словам, это те практики в нарушение норм международного права, которые на украинскую землю принесла Россия как оккупационная власть.
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