В то же время, по словам пресс-секретаря президента РФ, это никоим образом не разрушает перспективы проведения визита президента Эрдогана в Россию.

Высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы проведения его предстоящего визита в Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает "ТАСС".

"Я бы не стал как-то так чрезмерно экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас очень развиты отношения и - на фоне этих развитых отношений - с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали", - отметил Песков.

По словам представителя Кремля, подобные заявления "немного, так сказать, оставили неприятный след".

Читайте такжеСамолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени (видео)"Но это никоим образом не разрушает перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - добавил Песков.

Он заявил, что террористическая активность в Идлибе представляет большую опасность, эта проблема станет темой переговоров Путина и Эрдогана.

Позиция Турции по Крыму

Как сообщал УНИАН, Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не признает незаконную оккупацию Крыма. Аналогичное заявление он сделал во время выступления в ООН.

А в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму не имеют для них юридической силы.

Автор: Светлана Закелова