Высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана по Крыму не разрушают перспективы проведения его предстоящего визита в Россию.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает "ТАСС".
"Я бы не стал как-то так чрезмерно экзальтировать ситуацию. Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас очень развиты отношения и - на фоне этих развитых отношений - с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали", - отметил Песков.
По словам представителя Кремля, подобные заявления "немного, так сказать, оставили неприятный след".
Читайте такжеСамолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени (видео)"Но это никоим образом не разрушает перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - добавил Песков.
Он заявил, что террористическая активность в Идлибе представляет большую опасность, эта проблема станет темой переговоров Путина и Эрдогана.
Позиция Турции по Крыму
Как сообщал УНИАН, Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция не признает незаконную оккупацию Крыма. Аналогичное заявление он сделал во время выступления в ООН.
А в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму не имеют для них юридической силы.