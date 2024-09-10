Эти чиновники были задержаны или находятся под следствием по обвинению в мошенничестве или коррупции на фоне предстоящей смены главы ФСБ.

За последние несколько недель в московских судах появился новый тип задержанных - генералы. Последний из них - заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов, пишет Le Monde.

В общей сложности за 5 месяцев Следственный комитет задержал или привлек к ответственности за мошенничество и коррупцию не менее 10 генералов и чиновников Министерства обороны. "Коррупция заложена в ДНК этого министерства. Сейчас самое время навести порядок, даже если на практике это мало что изменит", - считает европейский эксперт по российской армии.

Эта волна арестов началась сразу после переизбрания Владимира Путина 17 марта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Эти аресты, которые некоторые российские провоенные Telegram-каналы называют "чисткой", ускорились после того, как 12 мая Кремль назначил нового министра обороны. На Андрея Белоусова, экономиста и математика по образованию, с репутацией жесткого и честного человека, но без военного опыта, была возложена задача навести порядок.

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Каждый раз, когда происходит арест, телефон Сергея Шойгу не умолкает. Один из самых верных последователей Владимира Путина, он руководил армией в течение 12 лет, а затем был назначен секретарем Совета безопасности - почетная должность, с которой он беспомощно наблюдает за арестами бывших друзей.

"Несмотря на то, что Сергей Шойгу сохраняет за собой эту официальную роль, ему не удается защитить бывших соратников от ареста или получить ключевые назначения. Это может свидетельствовать о снижении его политического влияния и возможном изменении его личных отношений с президентом", - говорит политолог из парижского аналитического центра R.Рolitik Татьяна Становая.

Эти аресты напоминают сталинские чистки.

"Но в отличие от советского периода, сегодня нет идеологической окраски… Власти и СМИ довольствуются тем, что объявляют о серии отдельных преследований, между которыми нет никакой связи, и, самое главное, не пытаются найти виновных. Однако всех их назначил Сергей Шойгу. Однако похоже существует сделка - никакого преследования бывшего министра, а взамен он позволяет арестовывать своих протеже", - говорит политолог из Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине Екатерина Шульман.

Эта новая волна судебных разбирательств в отношении армейских генералов происходит в то время, когда ФСБ ожидает скорого назначения нового директора вместо 72-летнего Александра Бортникова.

"Чтобы победить во внутренней борьбе за преемственность, каждый клан должен продемонстрировать лояльность и эффективность… Отсюда и гонка за арестом этих армейских генералов, которых легко поймать, потому что их защитник теперь в стороне", - говорит один из российских военных экспертов в Москве.

Арест генералов в РФ

В РФ был задержан Павел Попов – это уже третий заместитель бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу. Попова подозревают в мошенничестве.

Как сообщает The Moscow Times, генерала Попова два месяца назад уволили с должности. "Он 11 лет был замминистра обороны и курировал систему Центров управления обороны России. Дело о мошенничестве, которое сейчас расследуют, связано с работой парка "Патриот"… Попов обогащался за его счет – организовал поставку материальных ценностей себе за счет парка и принуждал подрядчиков парка бесплатно выполнять работы у себя в апартаментах", - сказано в публикации.

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