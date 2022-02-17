В РФ утверждают, что Штаты не готовы договариваться, выяснили журналисты.

В четверг, 17 февраля, в МИД РФ пригласили американского посла Джона Салливана и передали ему документ, в котором содержалась реакция на полученный от США ответ по российскому проекту договора между странами о "гарантиях безопасности".

Документ состоит из 10 страниц, в нем говорится, что американская сторона не дала конструктивный ответ на базовые элементы подготовленного Россией проекта договора, и РФ "будет вынуждена отреагировать", пишет kommersant.ru.

Российская сторона подчеркнула, что Штаты, в частности, не дали конструктивный ответ на предложение отказаться от дальнейшего расширения НАТО, а также от создания военных баз на территории стран, которые ранее входили в СССР и не являющихся членами Альянса.

"…В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера…", – подчеркнули в российском МИДе.

Напомним, 17 декабря прошлого года российское Министерство иностранных дел обнародовало проект договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ, в том числе предложила отказаться от принятия Украины в НАТО.

Между представителя России и западными дипломатами было ряд встреч. На Западе утверждали, что отбросили предложения российской стороны. В НАТО говорили, что для Украины "двери остаются открытыми".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14 февраля сказал, что от США получен ответ по "гарантиям безопасности". В России документом были недовольны, поскольку получили отказ по ключевым проблемам. Российская сторона также подготовила ответ на американский документ, и он состоял из 10 страниц.

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