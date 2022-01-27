Михаил Подоляк считает, что это "верная стратегия".

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на передачу Российской Федерации ответа Вашингтона на "гарантии безопасности". Он считает, что РФ должна воспользоваться дипломатическими возможностями, чтобы "избежать негативного сценария".

Об этом заявил Подоляк в комментарии телеканалу CNN.

По его словам, шаг американской стороны - это "верная стратегия".

"Всеобъемлющий, продуманный, фактический и аргументированный ответ США на требования России был согласован с Украиной и другими европейскими партнерами Америки", — заявил Подоляк.

По информации телеканала, Вашингтон передал копию ответов Киеву.

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17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предлагала НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

26 января посол США Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ Вашингтона.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что публиковать свой письменный ответ на "гарантии безопасности" Кремля Вашингтон не станет, а также призвал этого не делать и российских дипломатов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не станет принимать ответ США на предложенные ею "гарантии безопасности".

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