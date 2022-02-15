В частности, решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года остается в силе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что двери Альянса для будущего членства Украины остаются открытыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

Генеральный секретарь подтвердил, что решение саммита НАТО в Бухаресте, который состоялся в 2008 году, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса, остается в силе.

"Бухарестское решение остается в силе. НАТО решительно верит, что все страны имеют право выбирать свой собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Расширение НАТО имело большой успех. Оно помогло распространить демократию и свободу и гарантировать мир и стабильность в Европе на десятилетия. Поэтому это решение остается в силе", - заявил Столтенберг.

Путь Украины в НАТО: что известно

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

Вас также могут заинтересовать новости: