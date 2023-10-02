В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".

Российские власти случайно раскрыли адреса секретных военных зданий, учреждений и шпионских домов страны в Москве и Санкт-Петербурге.

Центр "Досье", проект, запущенный российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, обнаружил адреса, перечисленные в 434-страничном документе под названием "Специальная группа", который был опубликован на сайте мэрии Москвы. В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".

Сообщается, что в список вошли ряд сверхсекретных правительственных объектов, дома, принадлежащие офицерам ГРУ (Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации) и секретной службе президента Владимира Путина, склад боеприпасов и многое другое.

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Большинство перечисленных объектов не затрагивают Минобороны или спецслужбы, однако в нем есть и перечень всех воинских частей и учреждений Минобороны, расположенных в Москве.

"Более того, кто-либо без труда может узнать, где в Москве живут сотрудники самых тайных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу жизни руководства этих спецслужб", – пишет "Досье".

Наибольшая концентрация объектов, связанных со спецслужбами – в районе Серебряного Бора. Там, в частности, расположены дачи, связанные со Службой внешней разведки (СВР), утверждается в расследовании. Досье перечисляет адреса конкретных объектов и публикует их фотографии. Кроме дач, в списке много жилых домов, принадлежащих СВР, Федеральной службы охраны (ФСО) или ГРУ. При этом конкретные квартиры обычно не указываются.

Больше всего объектов в перечне закреплено за ФСО. Это не только башни Кремля, Александровский сад и другие подобные места, но и неочевидные объекты, например, в одном здании с популярным кафе "Жан-Жак" несколько объектов принадлежат также Федеральной службе исполнения наказаний.

Документ подписали глава департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов и директор компании "Мосэнергосбыт", реализующей электроэнергию абонентам Московской области, Андрей Ковалев. Его одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

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