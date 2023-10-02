1 октября БПЛА атаковали завод, который занимался производством ракет.

В России сорван процесс производства ракет Х-59 различных модификаций из-за удара по Смоленску, о котором росСМИ сообщали 1 октября.

В Главном управлении разведки Украины подтвердили, что в этот день дроны атаковали местный авиационный завод - 3 из 4 БПЛА попали в цель.

"1 октября 2023 года в результате удара по Смоленскому авиационному заводу нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, в результате атаки производственные мощности Смоленского авиационного завода получили значительные повреждения.

Там напомнили, что ракета Х-59 - это российская боеголовка класса "воздух-земля", которая способна преодолевать 280 км расстояния. Именно ею армия РФ чаще всего обстреливает военные и гражданские объекты в Украине.

Ракетами Х-59 оккупант больше всего терроризировал во время воздушных атак Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области, указало ГУР.

Что известно о взрывах в Смоленске

О появлении неизвестных БПЛА в воздушном пространстве Смоленска росСМИ сообщили 1 октября. Дроны видели рядом с автомойкой "Волна" и торговым центром "Кутузов". Местные россияне снимали появление БПЛА на видео и показывали в социальных сетях.

Тогда отмечалось, что дроны направлялись по улице Кутузова в сторону Смоленского авиазавода, где также находятся аэродром "Северный" с экспериментальной летно-испытательной станцией. Там РФ тестирует свои ракеты и новые авиационные разработки.

Из-за войны с Украиной Минобороны РФ загрузило завод госзаказами до 2025 года. Еще в октябре 2023 года местные власти отмечали, что за несколько лет объемы производства на Смоленском авиационном заводе планируют увеличить вчетверо - с 6 до 24 млрд рублей в 2025 году.

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