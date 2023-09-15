В Госдепе США пообещали ответить на шаг Кремля.

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что решение России выдворить двух дипломатов из посольства Штатов в Москве не останется без ответа.

Как пишет РБК-Украина, в ходе брифинга Миллер подчеркнул, что решение Кремля объявить дипломатов США в Москве персонами нон-грата не имеет под собой оснований и является неспровоцированным. В Госдепе считают, что Россия преследует сотрудников американского дипведомства и вместо конструктивного дипломатического взаимодействия выбрала эскалацию.

"Мы сожалеем, что Россия пошла по такому пути, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы соответствующим образом отреагируем на их действия", – сказал Миллер.

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Ранее Россия заявила, что двое сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве якобы сотрудничают с гражданином РФ, которого обвинили в работе с другим государством. МИД РФ потребовало, чтобы первый секретарь посольства США Джеффри Силлин и второй секретарь Дэвид Бернстайн покинули страну в течение недели.

США и Россия: последние новости

В четверг, 14 сентября 2023 года, США ввели новый пакет санкций против России. В список амерканского Минфина попали 24 физлица, среди которых и граждане Грузии и Польши. Под санкциями также оказались "Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор" и другие компании.

Кроме того, США внимательно следят за сотрудничеством РФ с другими странами в контексте войны России против Украины. В частности, внимание привлек приезд на встречу с Путиным лидера КНДР Ким Чен Ына.

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