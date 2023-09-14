Под ограничения попали 24 физических лица, среди них есть граждане Грузии и Польши.

Соединенные Штаты Америки 14 сентября ввели новый пакет санкций против России.

Минфин США сообщил о введении санкций против 24 физических лиц, среди них есть граждане Грузии и Польши. Под ограничения попали заводы, банки и суда.

"Автоваз", "Москвич", "Трансмашхолдинг", "Росавтодор", "Объединенная металлургическая компания" и другие попали в список санкций.

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Минфин США уточняет, что кроме российских компаний, под санкции попали юридические лица из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР. Также США ввели санкции против двух плавучих танкеров-хранилищ с флагом Панамы.

Ранее сообщалось, что администрация Джо Байдена намерена ввести санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которые помогали Москве обходить санкции.

Санкции США против России - что известно

На сегодняшний день США и их союзники ввели прямые санкции в отношении более 2500 российских компаний, чиновников, олигархов и членов их семей. Санкции блокируют им доступ к американским банковским счетам и финансовым рынкам, не позволяя им вести дела с американцами, ездить в США и т. д.

В годовщину вторжения США ввели санкции против организаций, которые помогли России уклониться от ранее введенных ограничений. Металлургический и горнодобывающий секторы России также попали в список тех, против кого введены санкции, которые Минфин США назвал одними из самых серьезных на сегодняшний день.

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