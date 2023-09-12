Сообщается, что он выдвинулся во второй половине дня.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на спецпоезд из Пхеньяна, он направляется в Российскую Федерацию.

Об этом сообщили в Центральном информационном агентстве Кореи. Днем 10 сентября он уехал из города на частном поезде. Его сопровождают ключевые руководители партии, правительства и вооруженных сил страны.

Тем временем представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер сообщил, что они будут внимательно следить за результатами встречи Путина и Ким Чен Ына. "Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует его Укринформ.

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Миллер уверяет, что они не ослабят санкционное давление на обе страны, а также могут применить новые, если это будет необходимо. Об эффективности этого давления свидетельствует то, что Путину приходится умолять о помощи и Северную Корею, добавил он.

Встреча Ким Чен Ына с Путиным: что известно

В СМИ сообщали, что лидер КНДР планирует встретиться с Путиным во Владивостоке в период с 10 по 13 сентября. В Кремле визит подтвердили только вчера, отметив, что его пригласил в Россию российский диктатор.

По данным украинской разведки, во время встречи Путин будет просить у Ким Чен Ына снаряды и боекомплект для российских артиллерийских систем.

Вчера днем российские пропагандистские СМИ сообщили, что Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

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