В документе всего 17 страниц, на которых изложены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси.

В Кремле разработали подробный план "ползучей аннексии" Беларуси политическими, экономическими и военными средства к 2030 году.

Как сообщает центр "Досье", согласно плану, подготовленному осенью 2021 года, Кремль собирается не позднее конца десятилетия сформировать Союзное государство России и Беларуси. В документе всего 17 страниц, на которых изложены политические, оборонные, торговые и социальные цели российских властей в Беларуси. Они разделены на краткосрочные (до 2022 года), среднесрочные (до 2025 года) и дальнесрочные (2030 год).

В план входит "гармонизация" российских и беларумских законов, "согласованная внешняя и оборонная политика" и "торгово-экономическое сотрудничество" на основе интересов России. Также в плане говорится об "обеспечении преимущественного влияния Российской Федерации в общественно-политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-информационной сферах" Беларуси.

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В разработке плана участвовали Генштаб вооруженных сил РФ, сотрудники ГРУ, СВР, ФСБ и отдел администрации президента, сотрудники которого курировали интересы Кремля в Южной Осетии и Абхазии и взаимодействие с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР".

Для независимой восточно-европейской страны с населением 9,3 млн человек это означает уничтожение ее суверенитета и низведение до положения сателлита Москвы.

Беларусь в войне против Украины - детали

В Вооруженных силах Украины скептически относятся к "новому захвату Киева". По словам командующего группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, непосредственной угрозы столице нет, но Украина готова к любым эскалациям.

В свою очередь спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что на границе с Беларусью нет ударной группировки российских войск, чтобы повторить события 24 февраля 2022 года.

Так называемое народное ополчение Беларуси может собрать 100-150 тысяч человек. В беларуском министерстве обороны не исключают, что их численность может быть больше.