Специалисты прокомментировали опасения украинцев по поводу наличия войск РФ вдоль украинско-белорусской границы.

В Государственной пограничной службе Украины оценили возможность наступления на Киев с севера со стороны Беларуси. На данный момент украинцы опасаются, что к годовщине вторжения в Украину войска РФ могут перейти в новое наступление и попытаться захватить столицу.

Как прокомментировал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире марафона, вдоль украинско-беларуской границы есть войска РФ, однако ситуация там контролируемая.

"Ситуация по границе с Беларусью остается полностью контролируемой. Конечно, этому направлению уделяется значительное внимание, потому что там – на территории Беларуси – находятся подразделения Российской Федерации", - сказал он.

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При этом Демченко уточнил, что на границе с Беларусью нет необходимой ударной группировки российских войск для того, чтобы повторить события 24 февраля 2022 года.

"Такой ударной необходимой группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, в настоящее время мы не отмечаем", - указал Демченко.

По его словам, аналогичную обстановку на границе подтверждают и украинские разведчики, которые "прослеживают ситуацию вглубь территории Беларуси".

Несмотря на это, служба ГПСУ готова к любым неожиданным сценариям на границе: специалисты продолжают проводить мероприятия по укреплению границы, и постоянно оценивают возможность риска наступления со стороны врага, заявил Демченко.

Вероятность повторного наступления на Киев - сколько нужно военных и техники

Отметим, что по словам бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, России нужно обеспечить ударную группировку в не менее 150 тысяч человек для повторного наступления на Киев со стороны Беларуси. Он отметил, что по состоянию на 15 января такого количества войск там не наблюдается. Также нет предпосылок для формирования соответствующей группировки.

Также военный эксперт Александр Коваленко спрогнозировал, что для минимально успешного наступления на Киев российские войска нужно обеспечить 825 танками, 2 475 ББМ, 900 САУ и РСЗО, а также 225 ЗРК/ЗРПК и РЭБ. По его словам, такого ресурса на территории Беларуси не наблюдается.

Также скептически на возможность "нового захвата Киева" смотрят в ВСУ. В частности, командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что непосредственной угрозы столице нет, однако украинские военные готовы к любым эскалациям.

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