Замминистра финансов США передал беспокойство по этому поводу турецкому коллеге.

Российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию для обхода американских и западных санкций.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо во время телефонного разговора с турецким коллегой Юнусом Элиташом, информирует пресс-служба ведомства.

"Заместитель госсекретаря Адейемо выразил обеспокоенность тем, что российские юридические и физические лица пытаются использовать Турцию, чтобы избежать санкций, введенных Соединенными Штатами и 30 странами", - говорится в сообщении.

Адейемо также подчеркнул важность прилагаемых цивилизованным миром усилий по внедрению новых санкций против РФ.

Россия просит Турцию помочь обойти санкции

Ранее The Washington Post сообщал со ссылкой на перехват украинской разведки накануне переговоров президентов РФ и Турции. В частности, страна-агрессор просит разрешить покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

Издание отмечает, что пока не видит никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, поскольку таким образом она поставит собственные банки и компании страны под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам.

Вас также могут заинтересовать новости: