В разных городах Израиля в последнее время проводится все больше антиукраинских демонстраций, которые проплачивает Российская Федерация.
Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в своем Facebook.
Там отметили, что наряду с заметной пропагандистской атакой в соцсетях, наблюдается проведение антиукраинских демонстраций, которые финансируются российским правительством. Такие проплаченные митинги состоялись в Хайфе, Нетании и перед украинским посольством в Израиле.
"Мы не шокированы и не удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение в заблуждение израильской общественности. Несмотря на спланированные демонстрации, мы осознаем, что израильская общественность в основном поддерживает Украину и выступает против жестоких нападений России", - отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Как сообщал УНИАН, Россия развернула пропагандистскую кампанию в Германии с целью дискредитировать Украину и украинскую власть и уменьшить уровень поддержки нашей страны.
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