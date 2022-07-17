Украина буквально дает Латвии время на подготовку к возможной российской агрессии, отметил министр.

Украина ослабила российскую армию до такой степени, что к новому наступлению Кремль будет готов только через два года.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, пишет nra.lv.

Пабрикс отметил, что сопротивление Украины буквально дает Латвии время на подготовку к возможной российской агрессии.

"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и последующая война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, возможны. Наша соседняя страна доказала, что мы также должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и многочисленного превосходства", — подчеркнул министр.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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