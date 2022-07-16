Для распространения материалов в социальных сетях среди жителей Германии была задействована так называемая "фабрика фейков".

Россия развернула пропагандистскую кампанию в Германии с целью дискредитировать Украину и украинскую власть, а также уменьшить уровень поддержки нашей страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, россияне передали журналистам немецкого издания "Deutschland-Kurier" материалы, якобы захваченные их оккупантами в региональном отделении СБУ в Мариуполе.

"В переданных "документах" говорится о якобы ведении спецслужбой Украины работы по миссии ОБСЕ на Донбассе. Статья в "Deutschland-Kurier" называлась: "Хороший господин Зеленский: его спецслужбы шпионили за сотрудниками ОБСЕ?", - пишет ГУР.

Для распространения этого материала в социальных сетях среди жителей Германии была задействована так называемая "фабрика фейков", которую курирует Алексей Гореславский.

"До 2020 года он занимал должность замглавы управления общественными проектами администрации президента РФ. Ныне – руководитель созданных под кураторством АП РФ организаций АНО "Диалог" и АНО "Институт развития интернета", которые непосредственно привлечены к ведению информационной войны на европейском направлении", - отмечают украинские разведчики.

Эта "фабрика фейков" подготовила стандартные "комментарии", которые распространяются под публикациями упомянутой статьи в соцсетях, среди которых ГУР выделяет следующие:

📌 Я не понимаю, зачем мы продолжаем поддерживать режим, от которого с каждым днем все хуже пахнет.

📌 С Украиной пора заканчивать. Пусть Путин с ней разбирается.

📌 Поддержка Украины вызвала катастрофу экономики Германии. Английская пресса открыто злорадствует по поводу наших трудностей. Пора прекращать это самоубийственное безумие.

📌 Украина - послушная марионетка Вашингтона и Лондона. Если бы там не одобрили такое поведение - украинцы не решились бы шпионить за ОБСЕ.

📌 Я никогда не был сторонником конфликта с Путиным.

📌 Нужно понимать, что Путин не против Германии, а против того, чтобы украинцы воевали друг с другом.

📌 Нам не стоит больше поддерживать Зеленского.

📌 Президент Зеленский очень милый человек, но верить ему почему-то не хочется.

В украинской разведке также напоминают, что "гибридная" война России против Украины ведется уже много лет. А благодаря значительным финансовым вливаниям Кремль может покупать лояльность отдельных журналистов, экспертов и политиков.

Ранее УНИАН сообщал, что болгарские спецслужбы располагают данными, согласно которым Россия платит около 2000 евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Россия платила за формирование общественного мнения болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, которые появляются в общественных СМИ.

Вас также могут заинтересовать новости: